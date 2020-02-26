Чудом остался жив: патрульные спасли мужчину, попавшего под поезд (видео)

Пострадавшего госпитализировали, он был в состоянии шока

В Киеве 25 февраля вечером на линию 102 поступил вызов: на Выдубичах произошел несчастный случай на железнодорожном пути. По словам заявителя, поезд совершил наезд на человека. Экипаж патрульной полиции прибыл на место происшествия первым и сразу бросился на помощь, сообщает Патрульная служба Киева.

Травмированного мужчину обнаружили под одним из вагонов. Он находился в сознании. Патрульные провели первичный осмотр пострадавшего, критических кровотечений и травм костей не было, мужчина мог двигаться, поэтому его достали из-под поезда и переместили в безопасное место.

До прибытия медиков молодому человеку продолжали оказывать доврачебную помощь. Пострадавший жаловался на головную боль и находился в состоянии шока.

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Врачи госпитализировали мужчину в 17-ю городскую больницу в политравму. Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Напомним, в 2019 году возле станции Березань в Киевской области женщина попала под скоростной поезд. Как выяснилось, она пыталась перебежать железнодорожные пути в неустановленном месте. К сожалению, от полученных травм женщина погибла.

Чудовищный случай произошел на вокзале немецкого Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен). Там неизвестный толкнул ребенка и его мать под прибывающий поезд. Женщину госпитализировали, ребенка спасти не удалось.

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