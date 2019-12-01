Чуть не убила за 47 гривен: под Барышевкой задержали душительницу старушки

25-летняя жительница села Коржи через окно влезла в дом к жертве и начала душить

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Киевской области 25-летнюю жительницу Барышевского района за ограбление пожилой односельчанки.

В Нацполиции сообщили, что о случившемся стало известно вечером 29 ноября – злоумышленница разбила оконное стекло и залез в дом 82-летней пенсионерки в селе Коржи. Они начала душить потерпевшую и требовала деньги, но сумела унести только 47 гривен и продукты.

Работники следственно-оперативной группы Барышевского отделение полиции установили и задержали злоумышленницу. На данный момент она находится в изоляторе временного содержания.

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Задержанная созналась, что, находясь навеселе, она решила ограбить старушку, чтобы чем-то "поживиться".

"По факту ограбления открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения девушке. Меру пресечения на время досудебного расследования для нее выберет суд", – констатировали полицейские.

Напомним, в сентябре в Барышевском районе произошло ДТП с фурой и пассажирским автобусом, в результате которого погибли три человека.

А на этой неделе под Киевом задержали мужчину, который под видом газового контролера обворовал пенсионеров.

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