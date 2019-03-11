Cмертельное ДТП в Киеве: новые фото с места трагедии

Погибшего доставали из авто спасатели с помощью специнструмента

Фото: А.Ракитин

Cмертельное ДТП в Киеве: новые фото с места трагедии Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/616/87e/5c861687ea796.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/616/87e/5c861687ea796.jpg 2019-03-11T10:04:00+02:00 Происшествия Погибшего доставали из авто спасатели с помощью специнструмента

9 марта в 11:00 на улице Нижнеюрковской в Подольском районе произошла жуткая авария. По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo Nexia, который двигался в сторону Подола, не справился с управлением и столкнулся с бетонным ограждением – подпорной стенкой под склоном. В результате погиб пассажир авто 1959 года рождения, а водитель был госпитализирован.





















По данным ГСЧС Киева, и погибшего и пострадавшего деблокировали из машины спасатели с помощью гидравлического инструмента. Пожарным также пришлось смывать топливо, которое в результате ДТП разлилось на проезжую часть. Причины ДТП установит следствие. Есть версия, что Daewoo подрезало другое авто. Однако также не исключено, что он просто ехал на большой скорости, что привело к ДТП. Водители отмечают, что дорога на Нижнеюрковской узкая, извилистая, и с ухабами.

Кроме того, 8 марта оказалось роковым для пятерых жителей Макаровского района: ночью молодые люди погибли в страшной аварии. По данным полиции Киевской области, ДТП произошло в селе Яблоновка.

"Авто "Ваз", за рулем которого был 27-летний мужчина, выехало на обочину и врезалось в дерево. В салоне находилось пятеро пассажиров. В результате водитель, трое парней в возрасте 19-20 лет и 16-летняя девушка погибли на месте. Еще одна несовершеннолетняя с многочисленными травмами доставлена в больницу. Все они- жители сел Яблоновка и Новоселки", – сообщили в ГУ НП Киевской области.

Ранее мы сообщали, что автомобиль Audi въехал в металлический забор на Воздухофлотском проспекте возле российского посольства в Киеве утром в понедельник, 11 марта.

Напомним, в центре Киева водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на высокой скорости врезался в бетонную ограду. В результате пассажир Daewoo Nexia погиб на месте, а водителя со множеством травм карета скорой помощи доставила в больницу.

Также в столице произошло ДТП, которое едва не закончилось гибелью женщины. Водитель Daewoo Leganza не справился с управлением и вылетел на пешеходный переход, где переходила дорогу киевлянка.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.