Cмертельное ДТП в Киеве: новые фото с места трагедии
Погибшего доставали из авто спасатели с помощью специнструмента
9 марта в 11:00 на улице Нижнеюрковской в Подольском районе произошла жуткая авария. По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo Nexia, который двигался в сторону Подола, не справился с управлением и столкнулся с бетонным ограждением – подпорной стенкой под склоном. В результате погиб пассажир авто 1959 года рождения, а водитель был госпитализирован.
По данным ГСЧС Киева, и погибшего и пострадавшего деблокировали из машины спасатели с помощью гидравлического инструмента. Пожарным также пришлось смывать топливо, которое в результате ДТП разлилось на проезжую часть. Причины ДТП установит следствие. Есть версия, что Daewoo подрезало другое авто. Однако также не исключено, что он просто ехал на большой скорости, что привело к ДТП. Водители отмечают, что дорога на Нижнеюрковской узкая, извилистая, и с ухабами.
Кроме того, 8 марта оказалось роковым для пятерых жителей Макаровского района: ночью молодые люди погибли в страшной аварии. По данным полиции Киевской области, ДТП произошло в селе Яблоновка.
"Авто "Ваз", за рулем которого был 27-летний мужчина, выехало на обочину и врезалось в дерево. В салоне находилось пятеро пассажиров. В результате водитель, трое парней в возрасте 19-20 лет и 16-летняя девушка погибли на месте. Еще одна несовершеннолетняя с многочисленными травмами доставлена в больницу. Все они- жители сел Яблоновка и Новоселки", – сообщили в ГУ НП Киевской области.
Ранее мы сообщали, что автомобиль Audi въехал в металлический забор на Воздухофлотском проспекте возле российского посольства в Киеве утром в понедельник, 11 марта.
Напомним, в центре Киева водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на высокой скорости врезался в бетонную ограду. В результате пассажир Daewoo Nexia погиб на месте, а водителя со множеством травм карета скорой помощи доставила в больницу.
Также в столице произошло ДТП, которое едва не закончилось гибелью женщины. Водитель Daewoo Leganza не справился с управлением и вылетел на пешеходный переход, где переходила дорогу киевлянка.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Cмертельное ДТП в Киеве: новые фото с места трагедии". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве водитель Audi снес забор возле посольства России
По предварительной информации, транспортное средство "подрезали"
В Киеве автомобиль сбил женщину на переходе: водитель с двумя пассажирами скрылись
После удара машины женщина почти не могла дышать, у нее подозревают переломы ребер и ноги