Дебоширу, который сломал нос продавщице в киевском магазине, объявили подозрение (видео)

Агрессивному покупателю грозит до пяти лет лишения свободы

Столичные полицейские объявили подозрение мужчине, который в кондитерском магазине сломал сотруднице нос.

Напомним, что инцидент произошел еще зимой 2019 года, однако видео дебоша опубликовали в социальных сетях несколько дней назад.

В пресс-службе полиции Киева уточнили, что мужчина в магазине стал ссориться с сотрудницами, употребляя нецензурную лексику. Персонал пытался успокоить агрессивного мужчину, однако тот на выходе из магазина ударил 22-летнюю продавщицу в лицо, после чего ушел с места происшествия.

"Тогда врачи оказали медицинскую помощь пострадавшей, а следователи столичной полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, а следователи провели опознание, во время которого потерпевшая указала на обидчика", - говорится в сообщении полиции.

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/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Подозреваемым оказался киевлянин, 1970 года рождения, в поле зрения правоохранителей он ранее не попадал. Ему объявили подозрение в совершении преступления, готовятся материалы для избрания судом меры пресечения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, на Харьковском шоссе в столице заподозренный в краже мужчина разделся догола и устроил скандал.

Кроме того, неизвестный устроил дебош на Владимирском рынке.

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