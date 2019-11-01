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Дело на полтора миллиона долларов: в Киеве мошенник "продавал" должности в высших эшелонах власти

1 ноября, 15:01

Мужчина представлялся помощником высокопоставленных украинских чиновников

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Киеве мошенник выдавал себя за внештатного помощника и близкого друга представителя высшего руководства страны и пытался на этом заработать немалые деньги.

Мужчина таким образом "продавал" руководящие должности в правоохранительных и государственных органах. Мошенник уверял своих клиентов, что "вопрос" он решает непосредственно через руководство Офиса президента Украины. Кандидатов на должности он разыскивал в деловых кругах и с помощью знакомых чиновников.

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Как рассказали в пресс-службе СБУ, мошенника поймали с поличным. Выяснилось, что мужчина обещал своему клиенту должность директора одного из госпредприятий. За это он просил около 1,5 млн долларов. Преступника задержали в центре Киева после получения части аванса – 50 тысяч долларов. Ему уже сообщили о подозрении.

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Дело на полтора миллиона долларов: в Киеве мошенник "продавал" должности в высших эшелонах власти
Фото: СБУ

Напомним, не так давно в Киеве задержали мошенника, который требовал 150 тысяч долларов, прикрываясь связями в Офисе президента.

Кроме того, новости "Сегодня" предупреждали, что телефонные аферисты выманивают деньги у пожилых украинцев. Злоумышленники пытаются или разжалобить, или запугать жертву.

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Киев мошенники задержание мужчина должность Офис президента

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