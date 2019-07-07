Дело об отравлении в детском лагере "Cлавутич": как продвигается следствие
Уже год Юлия и Ярослав добиваются наказания виновных в смерти их ребенка
С родителями журналисты встречаются во дворе их дома. Здесь их дочь Маргарита обычно гуляла с друзьями.
"Мы живем совершенно прошлым... Смотрим фотографии", – делится Юлия Лукашук, мама Маргариты.
Уже год Юлия и Ярослав добиваются наказания виновных в смерти их ребенка. В прошлом году 8-летняя гимнастка Маргарита поехала в спортивный лагерь вполне здоровой. О том, что она и еще 11-ть детей с отравлением находятся в медпункте – ее мама узнала случайно. Хуже всего было именно Маргарите.
"От нас скрывали, что у нее была многоразовая рвота, о которой я даже не знала. Я знала, что только утром ее стошнило. В течение всего дня, когда я разговаривала с врачом – он мне говорил – ее тошнит, головная боль и слабость. Ни о какой многоразовой рвоте – совершенно не было речи", – рассказывает женщина.
Плохо Маргарите было почти сутки. Родители добились, чтобы ребенка перевезли в больницу. В конце концов вечером девочку уже в крайне тяжелом состоянии сначала транспортировали в госпиталь, а дальше – в столицу в Охматдет. У нее начали отказывать внутренние органы. Затем- кома.
"Замещали мы функцию внешнего дыхания аппаратом искусственной вентиляции. Когда отказывали почки – мы использовали аппарат искусственной почки. Но такие тяжелые были изменения со стороны головного мозга, и необратимые, так как погибла кора – это так называемая социальная смерть", – говорит Александр Урин, заведующий отделением интенсивной терапии и острых интоксикаций Национальной специализированной больницы "Охматдет".
2,5 месяца врачи боролись за жизнь ребенка, но тщетно. Первая экспертиза показала – смерть повлекло пищевое отравление. Вторая – расширенная – гласила о сложном синдроме, который диагностируют у тяжелобольных.
"Вообще – это синдром людей, страдающих анорексией, раком. То есть конкретно лиц, в организм которых не попадает пища. В данном случае речь идет о совершенно здоровой девушке", – говорит Оксана Соколовская, адвокат родителей Маргариты.
"Было назначено 2 экспертизы. И выводы этих экспертиз противоречат друг другу. То есть соответственно – инициировано проведение еще одной комиссионной экспертизы, которая даст нам окончательный ответ – что повлекло смерть ребенка", – отмечает Марьяна Гаевская-Ковбасюк, пресс-секретарь прокуратуры Киевской области.
Родители убеждены: Маргарита была бы жива, если бы получила помощь вовремя. Говорят – ребенку с отравлением не давали пить.
"В первую очередь, директор лагеря должен нести ответственность. И врач не оказывал надлежащую помощь. Если бы была предоставлена нормальная медицинская помощь, то такое бы горе не произошло", – убежден Ярослав Лукашук, отец Маргариты.
Журналисты едут к тому, кого родители считают виновным в смерти дочери. Николай Шацкий, как и год назад, работает по совместительству в переяслав-хмельницкой больнице. От комментариев отказывается, ссылаясь на следствие.
Лагерь – после трагедии не раз проверяли. Госпотребслужба выявила многочисленные нарушения санитарных норм.
"Лаборатория обнаружила патогенную флору. То есть – бактерии кишечной палочки, стафилококк, возбудители лигеонелеза. И по результатам, мы предоставили распоряжение о прекращении обращения пищевых продуктов", – говорит Арзу Акбеков, начальник управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства ГУ Госпотребсужбы в Киевской области.
Несмотря на это – лагерь закрыли только в апреле – по решению суда. Журналисты отправились туда искать директора, которого родители тоже считают виновным в гибели Маргариты.
Но на территорию их не пустили. Чтобы убедиться, что лагерь действительно не работает – хотели поднять квадрокоптер, но охранник угрожал и вызвал полицию.
Через забор видно – лагерь "Славутич" ухоженный. Трава скошена. Корпуса, как новенькие. С директором лагеря журналистам связаться так и не удалось. Однако, выяснили, что путевки сюда не продают – по крайней мере, на этот сезон.
Когда будет хотя бы первое заседание по делу о смерти девочки – пока не знают даже родители. Впрочем, правду искать намерены до последнего.
Напомним, 2 июля 2018 года в частном лагере "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе произошло массовое отравление детей, которые приехали на подготовку к соревнованиям. Всего пострадали 12 детей. Прокуратура открыла уголовное производство.
Представители лагеря "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе отрицают, что дети отравились в столовой.
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