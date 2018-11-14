Дело обвиняемого в убийстве Ноздровской рассмотрят присяжные

В Киеве начались слушания по делу об убийстве Ирины Ноздровской – юристки из Киевской области, которая расследовала гибель своей сестры. Юристку убили в декабре 2017 года. Эта смерть всколыхнула общественность. В убийстве Ирины сознался отец убийцы ее младшей сестры – Юрий Россошанский. Но родители убитой в его вину не верят.

На первом заседании по делу Юрия Россошанского – яблоку негде упасть. Отец юриста Ирины Ноздровской держит портрет убитой дочери. Перед началом заседания он с женой обращаются к подсудимому. Слов при этом – не выбирают:

"Адвокатов понанимали, чтобы вытащить сыночка младшего. А как сказал адвокат, он уже отсидел свое. Скажите, а моя дочь в сырой земле – может, тоже отлежала?"

В сентябре 2015 года младшую дочь, Светлану, сбил своим автомобилем Дмитрий Россошанский. Рассмотрение дела затягивалось. Старшая сестра погибшей в ДТП не исключала, что на процесс влияет дядя обвиняемого, который на тот момент был главой Вышгородского районного суда.

Ирина Ноздровская добивалась пересмотра дела и исчезла 27 декабря 2017 года. А через несколько дней ее тело нашли в реке, в нескольких километрах от ее дома. В убийстве сознался отец Дмитрия Россошанского.

Сейчас на слова родителей погибших Юрий не реагирует и даже не поворачивает голову, когда журналисты задают ему вопросы.

Сразу после начала заседания защита Россошанского просит перенести дело на рассмотрение суда присяжных, а также вызвать эксперта, который поставил под сомнение, что именно было орудием убийства Ирины.

Адвокаты потерпевших уверены – через суд присяжных обвиняемый надеется смягчить приговор, поскольку, по их мнению, присяжные руководствуются эмоциями, а не правом. Что же касается доказательств, признают – проблемы действительно существуют.

"В принципе, есть определенные нестыковки, но в большинстве они устраняются комиссионной экспертизой. Уважаемый коллега, он отмечал за первичного экспертизу. А первично экспертизу делал медэксперт невысокого профессионального уровня", – рассказал адвокат потерпевших Александр Панченко.

Через двадцать минут судьи возвращаются из совещательной комнаты – с новой датой заседания и решением о том, что судебное разбирательство будет осуществлять суд присяжных.

Мать Ирины Ноздровской – не против присяжных, ведь от суда ничего не ожидает, потому что не верит ему. Она убеждена, что в смерти ее дочери виноват не один Юрий Россошанский, но доказательства обещает обнародовать позже.

Теперь дальнейшую судьбу Россошанского-старшего определят пятеро присяжных. Кто они – пока неизвестно. Их выберут из семи кандидатов 23 ноября.

Напомним, прокуратура Киевской области изменила подозрение Юрию Россошанскому в убийстве Ирины Ноздровской – подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы, сообщает прокуратура столичного региона.