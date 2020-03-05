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Дело "троещинского маньяка" передали в суд: как могут наказать подозреваемого

5 марта, 14:30

Мила Князьская-Ханова

Мужчина совершил четыре нападения, одно из которых завершилось гибелью жертвы

В Киеве завершено досудебное расследование в отношении мужчины, который осенью 2019-го совершил серию нападений на жителей Левого берега столицы, сообщает прокуратура столицы.

Как установлено следствием, с сентября по октябрь 2019 жертвами нападений стали четверо мужчин. Злоумышленник нападал на потерпевших с ножом и наносил удары по различным частям тела. Один человек от полученных травм погиб, еще трое были тяжело ранены.

Злоумышленником оказался ранее судимый за убийства местный житель, 1975 года рождения. В июне 2019 его выписали из психоневрологического диспансера, где он проходил лечение.

Действия фигуранта квалифицированы по ч. 2 ст. 15 п. 13 ч. 2 ст. 115 и п. 13 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство и покушения на умышленное убийство, совершенные лицом, которое ранее совершало убийство.

Прокуратура настаивает на принудительной госпитализации в психиатрическую лечебницу, в которой будут условия, исключающие его опасное поведение.

"Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта, в период совершения уголовных преступлений нападающий проявлял признаки хронического психотического заболевания в форме шизофрении", – сообщили в прокуратуре.

Ранее журналисты "Сегодня" выяснили, кого подозревают в серии нападений. Дмитрий Кулешов – танцор балета, фотограф, сын интеллигентных родителей, – именно его считают тем самым "троещинским маньяком", который держал в страхе жителей столицы.

Однако, двое пострадавших обидчика узнали – аргументируют следователи. Но защита уверяет – не виноват. Потому что единственный аргумент свидетелей – очки маньяка.

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Киев суд убийство расследование троещинский маньяк

Источник: Сегодня

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