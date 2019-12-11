Депутат "намыл" в Киеве песка на 32,5 млн гривен

По версии следствия, подозреваемый завладел более 579 тыс. тонн песка со дна озера в Дарницком районе

Иллюстрация. Фото: nedra.com.ua

Депутат одного из местных советов в Киевской области подозревается в незаконной добыче и продаже песка в особо крупных размерах из озера в Дарницком районе столицы. Материальный ущерб общине Киева оценивается в 32,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"По версии следствия, председатель правления одного из акционерных обществ, который также является депутатом одного из местных советов в Киевской области, вероятно, завладел более 579 тыс. тонн песка со дна озера в Дарницком районе г. Киева в 2017-2018 годах и организовал его дальнейшую реализацию", - говорится в сообщении.

Депутату сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

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Имя депутата не сообщается.

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