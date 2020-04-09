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Дерзкий налет в Киеве: грабители связали семью и вынесли из дома большую сумму денег

9 апреля, 08:36

Наталья Руда

Ограбление произошло в частном доме на Лазурном переулке в Голосеевском районе

В Голосеевском районе Киева поздно вечером 8 апреля произошло дерзкое ограбление частного дома. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Около 22:00 поступило сообщение на линию 102 из частного дома на Лазурном переулке (Голосеевский район). Жена заявителя открыла входную дверь для того, чтобы выпустить собаку и в это время в дом ворвались четверо человек", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, преступники были вооружены, предположительно, пистолетами Макарова.

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Хозяина дома, его жену и дочь завели в одну из комнат и связали. После этого разбойники выведали пароль от сейфа и забрали большую сумму денег.

Ведутся поиски злоумышленников.

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/ Фото: Киев Оперативный

Не так давно полиция Киева задержала группу иностранцев, которые под угрозой применения оружия совершили разбойное нападение и отобрали у потерпевшего 3 миллиона гривен.

Ранее столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на видео камер видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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Киев разбой ограбление

Источник: Сегодня

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