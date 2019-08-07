Группа злоумышленников после кражи скрылась в неизвестном направлении

Дерзкое ограбление в Киеве: из магазины за две минуты вынесли 30 телефонов (видео) 2019-08-07T10:11:00+03:00 Происшествия Группа злоумышленников после кражи скрылась в неизвестном направлении

Спустя всего несколько дней после громкого ограбления в столичном ломбарде в Киеве на улице Андрея Малышко, 3А, произошло новое ЧП. Как пишет "Информатор", рано утром в среду, 7 августа, группа людей за две минуты ограбила магазин мобильной связи и гаджетов.

/ Фото: Информатор

Так, около 4:50 в магазине "Алло" злоумышленники вскрыли двери, распилили решетку и пролезли внутрь помещения, где никого не было. Через две минуты преступники вышли из магазины с похищенными 30 дорогими мобильными устройствами, сели в автомобиль и скрылись.

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/ Фото: Информатор

Сумма ущерба устанавливается, а делом занимаются правоохранители.

Ранее сообщалось, что серийного грабителя, нападавшего на пожилых женщин в Киеве, взяли под стражу сроком на два месяца.

Подробнее о нападениях на женщин в столице смотрите в сюжете:

Также напомним, что в Киеве граждане помогли полиции задержать мужчину, который после ограбления проглотил цепочку потерпевшей.

Кроме того, столичные копы задержали таксиста по подозрению в изнасиловании и ограблении женщины.

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