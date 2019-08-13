Дерзкое ограбление в Киеве: преступники отобрали у женщины деньги, но оставили ей 1000 грн

Фото: Дмитрий Крештофов

В Киеве в ночь на вторник, 13 августа, произошло дерзкое ограбление, при котором разбойники забрали у женщины деньги, рюкзак с документами, кредитками и айфоном, однако оставили пострадавшей часть суммы. Об этом сообщил патрульный полицейский Дмитрий Крештофов на своей странице в Facebook.

"Час ночи. Вызов к банковскому терминалу. Женщина решила ночью положить на карту 49 000 гривен. Но это не самое удивительное в этой истории. На третьем десятке валютных операций, к женщине подбежали два грабителя, забрали деньги, рюкзак с ключами, документами, кредитками, айфоном и... перед тем, как сбежать, отчислили тысячу гривен и отдали ее женщине", - написал Крештофов.

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По его словам, от абсурдности всей ситуации женщина сначала растерялась и вызвала копов только через час после ЧП.

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"Поэтому нам удалось только найти похищенный рюкзак, айфон, кстати, не забрали) Поэтому... вызывайте полицию сразу или просите это сделать прохожих, это повышает шансы полиции догнать грабителей. Все операции с деньгами, требующие времени, лучше делать в помещении отделения. Чаще всего, украденные сумки/кошельки выбрасывают вблизи места грабежа", - резюмировал патрульный.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе столицы произошло неудачное ограбление ювелирного магазина.

Также сообщалось, что на улице Андрея Малышко, 3а, группа людей за две минуты ограбила магазин мобильной связи и гаджетов.

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