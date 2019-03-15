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Детали гибели работника АП в Киеве: нападавший был пьян

Сегодня, 08:40

Злоумышленники были в состоянии алкогольного опьянения

Фото: Нацполиция
Детали гибели работника АП в Киеве: нападавший был пьян //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a51/35b/5c8a5135bbd79.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a51/35b/5c8a5135bbd79.jpg Происшествия Злоумышленники были в состоянии алкогольного опьянения

Напавший на сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого в Киеве мужчина оказался 25-летним гражданином Армении, ему объявлено подозрение в совершении разбойного нападения. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным прокуратуры, около полуночи 13 марта подозреваемый вместе с еще одним злоумышленником, личность которого устанавливается, находились на улице Багговутовской в состоянии алкогольного опьянения. Они заметили Бухтатого и решили совершить на него нападение с целью завладения его личными вещами. 

Злоумышленники нанесли сотруднику АП не менее четырех ударов в область головы, в результате чего мужчина упал на землю. После этого они завладели его мобильным телефоном и банковской картой и скрылись с места преступления.

При этом, как сообщалось ранее, результаты вскрытия показали, что предварительной причиной смерти Бухтатого стала хроническая ишемическая болезнь сердца.

Один из нападавших задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенный с насилием опасным для жизни лица, которое подверглось нападению). У подозреваемого изъято вещественное доказательство – мобильный телефон потерпевшего.

Сейчас готовится ходатайство суда об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на гибель Бухтатого отреагировал и президент Петр Порошенко. Он призвал правоохранительные органы в короткий срок расследовать гибель сотрудника АП и выразил соболезнования семье. Глава государства подчеркнул, что Бухтатый был честным и порядочным человеком, пользовался уважением в журналистских кругах. Порошенко поручил главе АП предоставить всю необходимую организационную помощь для похорон погибшего.

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Тег Киев, смерть, нападение, расследование, Бухтатый

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