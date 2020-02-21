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Девочки-подростки избили бездомного на столичной Троещине: новые подробности

21 февраля, 14:46

Дело расследуется о статье про хулиганство

Столичная полиция открыла уголовное производство по инциденту на Троещине, где девочки-подростки избили бездомного мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

В полиции напомнили, что ЧП произошло на улице Закревского.

"Правоохранители опросили свидетелей и потерпевшего, который от написания заявления отказался. Также работники ювенальной превенции установили и опросили несовершеннолетних, на которых указали очевидцы", – говорится в сообщении.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (Хлиганство) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.

По данным копов, следователи устанавливают обстоятельства и мотивы поступка участников события. Кроме того, видео избиения мужчины, опубликованное и распространенное в социальной сети, изъято и приобщено к материалам производства.

Ранее на столичной Троещине группа подростков убили прохожего при попытке ограбления.

Также в Харьковской области подростки поиздевались над беспомощным мужчиной.

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Киев избиение подростки

Источник: Сегодня

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