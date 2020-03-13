Девушка из Закарпатья обокрала киевлянку, пока та говорила по телефону

Столичные копы задержали уроженку Закарпатья, подозреваемую в краже кошелька у киевлянки. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Отрабатывая территорию Днепровского района столицы, работники оперативно-поискового отдела управления уголовного розыска столичной полиции заметили подозрительную личность, "преследовавшую" женщину, которая разговаривала по телефону. В подземном переходе злоумышленница подошла вплотную к женщине и незаметно вытащила кошелек и положила его в карман", – говорится в сообщении.

Воровка после этого начала убегать, однако ее задержали и вызвали следственно-оперативную группу. Злоумышленницей оказалась 24-летняя уроженка Закарпатской области, без постоянного места жительства и места работы. Во время поверхностного осмотра у нее нашли похищенный у киевлянки кошелек. Его вернули владелице.

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Сейчас ей объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до трех лет лишения свободы. Также продолжается проверка на причастность подозреваемой к совершению других уголовных преступлений.

Не так давно жители столичной многоэтажки поймали домушника и связали скотчем.

Напомним, что жертвой карманных воров можно стать в транспорте, в кафе и ресторанах: для злоумышленников это традиционно хлебное место. Но сейчас они используют новые методы манипуляций.

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