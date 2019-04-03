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Директор центра реабилитации бойцов АТО, укравший миллионы, пойдет под суд

Сегодня, 10:53

Руководитель реабилитационного центра также является депутатом одного из поселковых советов

Архивное фото
Архивное фото. Фото: Сегодня
Директор центра реабилитации бойцов АТО, укравший миллионы, пойдет под суд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/463/bc6/5ca463bc6f9cf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/463/bc6/5ca463bc6f9cf.jpg Происшествия Руководитель реабилитационного центра также является депутатом одного из поселковых советов

Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя одного из реабилитационных центров, который завладел 5,6 млн гривен, выделенных на реабилитацию участников АТО.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, центр, в котором должна была проводиться психологическая реабилитация ветеранов и бойцов АТО, расположен в Одесской области. В рамках госпрограммы почти 1300 бойцов должны были пройти курс психологической реабилитации в этом центре. Вместо этого руководитель учреждения предоставил в госорганы ложные сведения о выполнении госпрограммы и завладел более 5,6 млн гривен. 

"Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (завладение путем обмана чужим имуществом в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Несмотря на то, что указанный фигурант одновременно является депутатом одного из поселковых советов, подозрение ему подписал прокурор города Киева", – уточнили в прокуратуре.

Также был подан иск о взыскании с руководителя центра всей суммы нанесенного ущерба.

При этом в прокуратуре напомнили, что за 2017-2018 годы было объявлено подозрение руководителям восьми реабилитационных центров в Харьковской, Тернопольской, Волынской и Киевской областях. Они подозреваются в присвоении и растрате средств, которые предназначались на лечение и реабилитацию военнослужащих. Общая сумма ущерба, причиненного их действиями, составляет почти 10 млн гривен.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали заместителя директора государственного предприятия "Украинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт строительных материалов и изделий" по подозрению в вымогательстве 190 тыс. грн взятки в Киеве.

Также мы писали, что начальник госпредприятия в Киеве попался на взятке в 650 тысяч гривен. За деньги начальник продавал проведение положительной экспертизы.

Не так давно пойманный на взятке полицейский пытался съесть купюры:


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Тег Киев, прокуратура, растрата, военнослужащие, реабилитация, присвоение, реабилитационный центр

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