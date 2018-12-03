Директору института МВД грозит 12 лет в тюрьмы за 14,4 млн гривен убытков

Сегодня, 11:25

Государство заплатило за новое здание для института, однако здание так и не отдали

Директору института МВД грозит 12 лет в тюрьмы за 14,4 млн гривен убытков
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора Государственного специального проектного института МВД Украины, который нанес государству убытки на миллионы гривен. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Правоохранители выяснили, что в 2009 году институт заключил договор со строительной компанией на приобретение административного нежилого здания на ул. Тимошенко в Оболонском районе столицы стоимостью 14,4 млн гривен. Институт полностью рассчитался со строителями, однако здание в его владения так и не перешло.

Договор расторгли в судебном порядке, а строительную компанию обязали вернуть институту выплаченную сумму. Дальше директор института МВД заключил незаконный договор с физическим лицом, которое безвозмездно завладело этим зданием. Таким образом, директор нанес государству ущерб в 14,4 млн гривен, а физическое лицо – правопреемник обанкротившейся строительной компании – в сумме 11,5 млн гривен.

Действия должностного лица института квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 366, ч.2 ст.367 УК Украины, а его пособника – по ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 УК Украины. Сейчас обвинительный акт в отношении обоих злоумышленников направлен в суд, за совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали, что двое аферистов пытались продать чужую квартиру на Соломенке. Преступников задержали при оформлении договора купли-продажи.

Кроме того, в Киеве в октябре задержана банда аферистов, незаконно продавших семь квартир в Киеве. Продать квартиры преступникам помогал частный нотариус.
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