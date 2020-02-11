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До приезда врачей не дожил: в Киеве зарезали мужчину (фото)

11 февраля, 07:58

Раненый пришел к близким, но спасти его не успели

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

В Голосеевском районе Киева произошло убийство – мужчину ударили ножом в живот недалеко от Столичного шоссе. Об этом сообщает "Информатор".

Все произошло во вторник, 11 февраля, около полуночи. Окровавленный мужчина успел прийти домой и рассказал родственникам, что произошло. Падчерица раненного сразу вызвала скорую помощь и полицию, но до приезда врачей мужчина не дожил. Он даже не успел рассказать, как выглядел убийца.

Погибшему был 41 год. На месте работала следственно-оперативная группа и криминалисты. Патрульные опрашивали свидетелей, а сейчас разыскивают возможного убийцу.

Ранее столичная полиция сообщила подробности резонансного убийства пенсионерки в Киеве.

Напомним, в Киеве женщина познакомилась с мужчиной в интернете, на первом свидании он привел ее в квартиру в жилом доме на улице Зодчих, начал угрожать и показал тело убитой бабушки в шкафу. Женщина сбежала и сообщила о ЧП в полицию.

Кроме того, не так давно столичные полицейские задержали двух молодых мужчин, которые подозреваются в похищении и убийстве иностранного бизнесмена. Тело убитого было найдено на территории Киевской области.

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