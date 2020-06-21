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Дом нужно разбирать: Кличко о взрыве на Позняках в Киеве (видео)

21 июня, 12:46

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Возле места происшествия установят палаточный городок

В Киеве на место взрыва в многоэтажном доме на Позняках прибыл мэр города Виталий Кличко. Во время брифинга он заявил, что здание необходимо разбирать, поскольку дом сильно поврежден. Сейчас эксперты обсуждают, как можно это сделать в кратчайшие строки.

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По словам мэра, жителей многоэтажки временно поселят в интернате на Харьковском шоссе.

Кроме того, он рассказал, что возле дома установят палаточный городок, на месте происшествия будут круглосуточно работать спасатели.

На данный момент, по словам Кличко, известно двух погибших. Все жители дома эвакуированы. Пока власти выясняют, кто жил в разрушенных квартирах, где они находились в момент взрыва и где они сейчас.

Также в КГГА уточнили, что движение по проспекту Петра Григоренко (от улицы С. Крушельницкой к просп. Григоренко, 41) полностью перекрыто из-за спасательных работ.

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Взрыв в киевской многоэтажке: все подробности ЧП на Позняках
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Напомним, что в результате взрыва обрушились перекрытия между четвертым, пятым, шестым и седьмым этажами.

Кроме того, разрушенный взрывом дом в Киеве сняли с квадрокоптера. "Сегодня" опубликовали видео.

Больше об инциденте читайте в материале "Взрыв в киевской многоэтажке: все подробности ЧП на Позняках".

Видео: Киев Оперативный

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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Киев взрыв позняки Виталий Кличко

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