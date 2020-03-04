Домашнее насилие: в Киеве на мужчину, угрожавшему жене при детях, завели дело

Женщина за год неоднократно жаловалась на семейного дебошира

В Киеве мужчине объявили подозрение за совершение домашнего насилия. Дебошир систематически оскорблял жену и угрожал ей физической расправой в присутствии двух несовершеннолетних детей, сообщает полиция Киева.

Так, в 2019 году от жительницы Деснянского района в полицию поступило первое сообщение о семейной ссоре. Тогда участковые офицеры полиции прибыли на вызов на проспект Маяковского в составе мобильной группы по противодействию домашнему насилию. Затем полицейские еще пять раз выезжали на указанный адрес, а также получили несколько жалоб от 39-летней потерпевшей на приемах граждан.

42-летний мужчина, на которого жаловалась заявительница, ранее привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах, при этом нигде не работал и систематически устраивал семейные ссоры в присутствии детей:

"В течение года в отношении правонарушителя были составлены два протокола по части первой и два протокола по части второй статьи 173-2 (совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Несмотря на профилактические беседы, человек на путь исправления не стал и продолжал совершать домашнее насилие", – рассказал участковый офицер Деснянского управления полиции Дмитрий Завада.

На основании собранных материалов проверки следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ст. 126-1 (Домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до двух лет лишения свободы.

Отметим, что недавно замглавы Минсоцполитики Сергей Нижинский заявил, что в Украине от домашнего насилия ежегодно погибает больше людей, чем наших бойцов на Донбассе.

В 2019 году с 1 декабря в Киеве заработал телефон доверия для граждан, которые страдают от домашнего насилия. За две недели на горячую линию поступило 270 звонков.

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