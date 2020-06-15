Достали из-под земли: в Киеве мужчина упал в колодец возле церкви

В столице ночью 15 июня, в 00:29, спасателей "Киевской службы спасения" сообщили, что человек упал в колодец и нуждается в помощи, сообщает КАРС.

Инцидент произошел на улице Елены Телиги, напротив Кирилловской церкви. Совместными силами, спасатели из "Киевской службы спасения" и ГСЧС вытащили пострадавшего из колодца и передали врачам из скорой медицинской помощи, которые также прибыли на место ЧП.

Ранее патрульные Киеваоказали помощь женщине, которая находилась в критическом состоянии. На днях в службу 102 позвонил неравнодушный гражданин и сообщил, что на остановке общественного транспорта обнаружил женщину без сознания. Прибыв на место, патрульные поддерживали жизнь потерпевшей, ожидая медиков. Скорая увезла женщину в реанимацию.

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Ранее водитель столичной полиции спас маленького черного котенка от гибели и забрал к себе домой, предварительно вылечив в ветлечебнице.

А в конце мая в Киеве патрульные полицейские спасли ежика, который пытался перебежать восемь полос дороги. Ночью инспекторы заметили маленького четвероногого "пешехода", который остановился посреди дороги. Смелый ежик пытался преодолеть восемь полос движения, но, пройдя половину своего пути, остановился отдохнуть. Ежика перенесли в безопасное место с проезжей части.

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