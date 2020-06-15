Українська
$ 26,73
30,21
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Достали из-под земли: в Киеве мужчина упал в колодец возле церкви

15 июня, 11:54

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Потерпевшего увезли в больницу

В столице ночью 15 июня, в 00:29, спасателей "Киевской службы спасения" сообщили, что человек упал в колодец и нуждается в помощи, сообщает КАРС.

Инцидент произошел на улице Елены Телиги, напротив Кирилловской церкви. Совместными силами, спасатели из "Киевской службы спасения" и ГСЧС вытащили пострадавшего из колодца и передали врачам из скорой медицинской помощи, которые также прибыли на место ЧП.

Ранее патрульные Киеваоказали помощь женщине, которая находилась в критическом состоянии. На днях в службу 102 позвонил неравнодушный гражданин и сообщил, что на остановке общественного транспорта обнаружил женщину без сознания. Прибыв на место, патрульные поддерживали жизнь потерпевшей, ожидая медиков. Скорая увезла женщину в реанимацию.

Реклама

Ранее водитель столичной полиции спас маленького черного котенка от гибели и забрал к себе домой, предварительно вылечив в ветлечебнице.

А в конце мая в Киеве патрульные полицейские спасли ежика, который пытался перебежать восемь полос дороги. Ночью инспекторы заметили маленького четвероногого "пешехода", который остановился посреди дороги. Смелый ежик пытался преодолеть восемь полос движения, но, пройдя половину своего пути, остановился отдохнуть. Ежика перенесли в безопасное место с проезжей части.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев жизнь спасли ГСЧС КАРС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве на Академгородке голая девушка ползала по дороге (видео)
В Киеве на Академгородке голая девушка ползала по дороге (видео)Происшествия
В Киевской области нашли погибшим пропавшего бойца Нацгвардии (фото, видео)
В Киевской области нашли погибшим пропавшего бойца Нацгвардии (фото, видео)Происшествия
Ливень в Киеве превратил улицы в реки: где образовался потоп (видео)
Ливень в Киеве превратил улицы в реки: где образовался потоп (видео)Происшествия
В Киеве разбойники напали на врача и отняли дорогое оборудование (видео)
В Киеве разбойники напали на врача и отняли дорогое оборудование (видео)Происшествия
Патрульную зажало между машинами: появилось видео момента жуткого ДТП в Киеве
Патрульную зажало между машинами: появилось видео момента жуткого ДТП в КиевеПроисшествия
В Киеве произошло двойное ДТП, пострадала сотрудница Патрульной полиции
В Киеве произошло двойное ДТП, пострадала сотрудница Патрульной полицииПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять