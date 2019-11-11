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Дождь превратил столичные улицы в реки: в сеть попало видео плавающих авто

11 ноября, 11:01

Затоплены улицы Божко и Туполева, а также другие

Последствия дождя, накрывшего Киев утром в понедельник, 11 ноября, жители столицы запечатлели на видео и активно делятся ним в социальных сетях.

В частности, в результате осадков ряд столичных улиц был традиционно затоплен и они превратились буквально в реки, по которым "плавали" автомобили.

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Видео: Kyiv LIVE

Ранее сообщалось, что в Киеве 11 ноября из-за скопления воды задерживается движение трамваев №15,18 по ул. Дмитриевская – Полтавская в напр. Старовокзальной. На место вызвали ответственную службу города.

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Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Напомним, 4 ноября в столице зафиксировали два температурных рекорда. После полудня 4 ноября столбик максимального термометра поднялся до +17,6 °С, что на 2,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году. Среднесуточная температура составила +12,9°С, что на 0,6°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года. По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября.

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Киев дождь потоп непогода

Источник: Сегодня

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