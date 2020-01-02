Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Драка и стрельба на столичном Печерске: появились подробности

2 января, 16:14

В результате инцидента пострадали два человека

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Столичная полиция сообщила подробности стрельбы на Печерске, которая произошла в новогоднюю ночь на улице Большой Васильковской. По данным правоохранителей, в результате происшествия пострадали два человека.

"Предварительно установлено, что между участниками инцидента началась словесная перепалка, которая переросла в драку, во время которой один из участников получил травматическое оружие и осуществил несколько выстрелов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что два человека получили касательные ранения в различные части тела, врачи оказали им необходимую помощь. На месте нашли гильзы и пистолет для отстрела резиновых пуль. Участников инцидента доставили в Печерское управления полиции.

Реклама

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как сообщали новости "Сегодня", в патрульной полиции заявляли об отсутствии серьезных нарушений в ночь с 31 декабря на 1 января. Всего было 2716 вызовов, из них 335 – о нарушении тишины. Также были опубликованы яркие фото, как полиция несла службу в новогоднюю ночь.

Кроме того, на Новый год под Киевом подростки сели за руль и попали в жесткое ДТП. Погибла 16-летняя девушка, тело которой нашли в 100 метрах от места аварии. Как выяснилось, водителем был 17-летний парень, его задержали.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев стрельба печерск

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве по дороге в аэропорт загадочно исчезли мужчина и женщина – фото и приметы
В Киеве по дороге в аэропорт загадочно исчезли мужчина и женщина – фото и приметыПроисшествия
Тысяча гривен за
Тысяча гривен за "эротический массаж": в Киеве раскрыли бордельПроисшествия
В центре Киева пьяный мужчина разлил на прохожих и ребенка два казана с глинтвейном
В центре Киева пьяный мужчина разлил на прохожих и ребенка два казана с глинтвейномПроисшествия
В центре Киева снова хаос: закрыта станция метро
В центре Киева снова хаос: закрыта станция метро "Майдан Незалежности"Происшествия
Страшное ДТП с подростками под Киевом: тело девушки нашли в 100 метрах от места аварии
Страшное ДТП с подростками под Киевом: тело девушки нашли в 100 метрах от места аварииПроисшествия
В Киеве мужчина выстрелил в знакомого: мстил за отца
В Киеве мужчина выстрелил в знакомого: мстил за отцаПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...