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Драка с Кивой в центре Киева: нардеп рассказал свою версию событий

22 января, 15:23

Игорь Серов

По словам народного избранника, он находится в больнице

Фото: Олег Федонюк/Facebook

Фото: Олег Федонюк/Facebook

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Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива, при участии которого 22 января в кафе на столичном Крещатике произошла драка, рассказал сайту "Сегодня" свою версию произошедшего.

"На протяжении полугода один из провокаторов мне всячески угрожал и оскорблял меня и моих детей. Он является наркосбытчиком тяжелых наркотиков, находился в разработке департамента МВД, который я возглавлял, – рассказал нам свою версию Кива. – Что касается конфликта – данный человек зашел в заведение и начал оскорблять меня. Я подошел к нему и сделал замечание, потому что в заведении были дети. После этого он ударил меня первым в лицо, затем прибежала его охрана, он уехал из заведения. Я сейчас в больнице, идут следственные действия".

Напомним, что ранее в сети появилось видео потасовки. На опубликованных кадрах видно, как Кива сидит за столиком, потом встает и подходит к молодому мужчине. Между ними происходит разговор, в ходе которого Кива бьет оппонента головой, на что тот в ответ ударил нардепа.

Видео: Novyna

Напомним, что в декабре прошлого года в Верховной Раде у Кивы произошел конфликт с нардепом от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем. Кива начал толкать "слугу народа". В конфликт вмешались другие народные депутаты, коллега Кивы по фракции Нестор Шуфрич пытался его успокоить.

Также сообщалось, что не так давно Кива рассматривал интимные фото прямо во время пленарного заседания парламента. Так, он смотрел на своем смартфоне присланные в мессенджере WhatsApp фотографии обнаженной женщины прямо во время голосования.

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Киев драка Илья Кива

Источник: Сегодня

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