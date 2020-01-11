Драка с заточкой в столичном метро – нетрезвый хулиган отделается штрафом

В порыве конфликта один из мужчин достал заточку и набросился на оппонента

Иллюстрация / Фото: Facebook

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В Киеве 10 января на станции метро "Дворец спорта" произошла драка между пассажирами. В порыве конфликта один из мужчин достал заточку и, как утверждают очевидцы, набросился на оппонента. На видео, опубликованном в социальных сетях видно, что конфликт произошел возле входа на эскалатор и будки контролера станции.

Двое мужчин громко спорят с третьим, а потом скручивают его, и он уже лежит на полу станции. Мужчины держали человека за руки и приказывали ему смирно лежать. Рядом валялась заточка. Мужчины дождались прибытия на станцию полицейского, который надел на руки мужчины спортивной внешности наручники и забрал с пола заточку. Затем, все вместе зашли на эскалатор и поднялись к выходу из метро.

На видео слышно, как женщина утверждала, что мужчина спортивного телосложения напал с ножом на молодого человека. В полиции Киева сайту "Сегодня" подтвердили, что такой случай действительно произошел вчера вечером на станции метро "Дворец спорта", но драки удалось избежать.

"Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и с одним из пассажиров у него начался конфликт. После словесных перепалок мужчина получил пощечину в лицо. Он достал нож. В этот момент пассажиры его задержали и передали в руки полицейским. На задержанного был составлен административный протокол – мелкое хулиганство, после чего его отпустили. Да, у него был нож, но с ним на людей он не бросался, никому не угрожал", – рассказали в полиции Киева.

Там добавляют, что мужчине, который достал нож, грозит штраф в размере от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы от 40 до 60 часов или исправительные работы. Какое именно понесет наказание человек с заточкой – решит суд.

Напомним, что в столице продолжаются поиски стрелка, который расстрелял мужчину в киевском Гидропарке.По данным правоохранителей, он произвел 11 выстрелов по автомобилю, в котором находился предприниматель. От полученных ран мужчина скончался. В салоне автомобиля также находилась женщина, которая чудом не пострадала.

Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

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