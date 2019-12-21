Драка со стрельбой на Борщаговке в Киеве: у раненого выбит глаз, прострелены ноги и грудь

Стрелку грозит до семи лет тюрьмы

Фото: ordvor.com

На проспекте Курбаса в Киеве (Никольская Борщаговка в Святошинском районе столицы) едва удалось избежать непоправимого, когда мужчина из травматического пистолета обстрелял двоих оппонентов.

Следственно-оперативная группа и патрульные полицейские на месте происшествия установили, что между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них сделал несколько выстрелов из оружия.

В результате происшествия 44-летний пострадавший с ранением глаза, обеих ног и грудной клетки был доставлен в больницу, а 33-летнему пострадавшему оказана медицинская помощь на месте.

У мужчины, на которого указали свидетели, копы обнаружили кобуру и разрешение на устройство для отстрела резиновых пуль, но самого оружия при нем не нашли. Также на месте обнаружили шесть гильз из-под резиновых пуль, которые направили на баллистическую экспертизу, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 49-летний житель столицы, ранее проблем с законом не имевший.

Начато уголовное производство по части четвертой статьи 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, 17 декабря в Чабанах под Киевом конфликт между представителями коммунального хозяйства и строителями закончился дракой и стрельбой из пистолета .

Ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

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