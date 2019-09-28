Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,46

Дрифт на парковке в Киеве: Volkswagen сбил двух людей и въехал в три авто (видео, фото)

28 сентября, 07:51

По словам очевидцы, пешеходы, на которых наехала машина, на метр подлетели вверх

После жуткого ДТП в Броварах при участии сотрудника полиции охраны в Киеве произошла новая серьезная авария. Как сообщает "Информатор", на парковке ТРЦ Lavina в ночь на субботу, 28 сентября, водитель Volkswagen, решив подрифтовать, сбил двоих и врезался в Opel, Toyota и Fiat.

В результате столкновения, как сообщили очевидцы, мужчина и женщина, в которых въехал водитель легковушки, на метр подлетели вверх. С места инцидента с тяжелыми травмами их забрали медики. Горе-водитель также пострадал, однако, как отмечает издание, вероятно, травмы связаны не с аварией, а с недовольством окружающими ее последствиями. Также свидетели говорят, что на вид водителю было меньше 18 лет и он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП с фурой и пассажирским автобусом на 59-м километре трассы Киев – Харьков близ села Бзов в Барышевском районе Киевской области. По данным полиции, двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе, грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним. Далее виновника ДТП протащило вперед, и он въехал еще в одну машину на обочине дороги.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате аварии погибли девять человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев ДТП парковка

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Полиция показала фото и видео с места стрельбы по спецназовцам в Киеве
Полиция показала фото и видео с места стрельбы по спецназовцам в КиевеПроисшествия
В Киеве оборвался лифт с двумя женщинами
В Киеве оборвался лифт с двумя женщинамиПроисшествия
Угроза теракта на мосту Метро в Киеве: онлайн-трансляция и подробности
Угроза теракта на мосту Метро в Киеве: онлайн-трансляция и подробностиПроисшествия
В центре Киева произошел масштабный пожар: фото и видео
В центре Киева произошел масштабный пожар: фото и видеоПроисшествия
Коллапс в метро Киева: на станциях
Коллапс в метро Киева: на станциях "красной" ветки – большая давкаТранспорт
На метро
На метро "Святошин" в Киеве – коллапс: пассажиров призвали идти на другие станции (фото)Происшествия

Новости партнеров

Loading...