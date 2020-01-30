ДТП, как в анекдоте: под Киевом "Запорожец" протаранил Lexus (фото, видео)

Фото: 04597.com.ua

В Ирпене на днях произошло курьезное ДТП, которое напомнило ситуацию из анекдотов. Там на одной из улиц старый потрепанный "Запорожец" протаранил белоснежный внедорожник Lexus, сообщает местное издание 04597.com.ua.

Авария произошла на въезде в Ирпень со стороны Буче возле ТЦ "Жираф". К счастью, никто не пострадал, а автомобили получили небольшие повреждения.

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Спустя несколько дней в Сети появилось видео с камер наблюдения, по которым видно, что водитель "Запорожца" в канун злополучного столкновения ездил по улицам, несколько раз нарушив правила дорожного движения.

Напомним, в 2019 году в Киеве возле станции метро "Лыбедская" произошло курьезное ДТП. Mercedes ехал на высокой скорости в сторону центра города, а Daewoo Lanos развернулся, создав аварийную ситуацию. В итоге "мерс" протаранил отбойник, врезался в общественный туалет и перевернулся на крышу. Люди, к счастью, не пострадали. Админпротоколы составили на обоих водителей.

А в январе 2020-го в столичной подземке заметили пассажира, который прямо в вагоне намылил себе голову шампунем. Молодой мужчина сидел на диване среди других пассажиров и был одет в майку белого цвета и по пояс закутался в полотенце. Мужчина нарушил правила поведения в метро, но пока неизвестно, понес ли он за это наказание. Скорее всего, видео было снято специально.

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