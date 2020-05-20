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Массовое ДТП на проспекте Королева в Киеве: появились новые фото и видео

20 мая, 11:30

Наталья Руда

На месте аварии до сих пор стоят разбитые бус и машина такси, а также можно увидеть упавшую опору

В Сети появились новые фото и видео с места аварии на проспекте Королева в Киеве, где утром 20 мая бус протаранил несколько машин.

Так, утром водитель микроавтобуса ехал по проспекту на большой скорости, протаранил автомобиль, который выезжал со двора, а потом врезался в машину такси. Та в свою очередь врезалась в столб, опора упала и задела еще несколько машин. О пострадавших не сообщалось.

Сейчас на месте аварии еще стоят бус и автомобиль такси. Скорой помощи на месте нет.

Видео: Даниил Тимофеев

Напомним, что ранее В Киеве недалеко от станции метро "Позняки" произошла смертельная авария – водитель BMW на большой скорости ехал по тротуару и сбил женщину. После столкновения с женщиной виновник врезался в другую легковушку.

Ранее сообщалось, что выбежавшая на дорогу косуля спровоцировала ДТП под Киевом. Водитель машины сразу позвонил в полицию. Животное не получило серьезных травм – сильно испугавшись, косуля с раненым копытцем лежала на обочине.

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Киев авария ДТП

Источник: Сегодня

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