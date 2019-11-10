ДТП на трассе Киев – Одесса: в сети появилось видео момента аварии

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Момент дорожно-транспортное происшествие на трассе Киев – Одесса, которое произошло 10 ноября и спровоцировало возникновение масштабных заторов по направлению к столице, попал на видео камер наблюдения.

Как видно на записи, опубликованной на Facebook-странице "Киев оперативный", микроавтобус попытался сменить полосу движения, но внезапно машину начало "носить", и она врезалась в ограждение, а потом повалилась на бок, заблокировав две полосы движения.

Напомним, ранее в Киеве девушка-водитель за полчаса устроила сразу два ДТП: в первом она врезалась в бетонное ограждение, а во втором протаранила машины, припаркованные у полицейского участка. Прибывшим копам женщина рассказала, что первый раз села за руль, однако полицейские выяснили, что девушка была попросту пьяной.

Как сообщали новости "Сегодня", за девять месяцев 2019 года в Украине произошло больше сотни тысяч аварий. В частности, общее количество ДТП выросло на 6,2% (за девять месяцев 2018 года было зафиксировано 108 070 аварий). В результате этих ДТП погибли 2369 человек.

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