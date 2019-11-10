ДТП на трассе Киев – Одесса: возникла огромная пробка, видео

Видео: Сегодня

На трассе Киев – Одесса в направлении столицы утром 10 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого возникли масштабные заторы.

Очевидцем последствий аварии стал корреспондент сайта "Сегодня", которому удалось сделать небольшое видео с грузовым микроавтобусом, пострадавшим в ДТП.

На кадрах съемки можно увидеть машину, лежащую на боку поперек нескольких полос движения транспорта.

Также в сети появилась съемка с места аварии, опубликованная ресурсом "Киев оперативный", на которой видно, что движение по перекрытой трассе в сторону Киева практически остановлено, из-за чего на дороге скопилось большое количество транспорта.

Между тем, в комментариях пользователи отметили, что полиция и эвакуаторы сработали оперативно, и движение уже возобновилось, а расследование инцидента продолжается.

Напомним, ранее в Киеве девушка-водитель за полчаса устроила сразу два ДТП. Прибывшим копам женщина рассказала, что первый раз села за руль, однако полицейские выяснили, что девушка была попросту пьяной.

Как сообщали новости "Сегодня", за девять месяцев 2019 года в Украине произошло больше сотни тысяч аварий. В частности, общее количество ДТП выросло на 6,2% (за девять месяцев 2018 года было зафиксировано 108 070 аварий). В результате этих ДТП погибли 2369 человек.

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