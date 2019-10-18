ДТП на трассе под Киевом: полиция назвала число пострадавших и причину аварии

В результате аварии между Чабанами и Гатным пострадали три человека

Фото: патрульная полиция Киевской области

В результате ДТП на Одесской трассе между Чабанами и Гатным, где днем в пятницу, 18 октября, столкнулись легковушка Hоnda Accord и микроавтобус Citroen Jumper, пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

При этом в полиции уточнили, что, по предварительной информации, бус пытался проехать на красный сигнал светофора, что и стало причиной ДТП.

"По предварительным данным, водитель белого Citroen, проигнорировав красный сигнал светофора, выехал на перекресток и столкнулся с автомобилем Hоnda. В результате дорожно-транспортного происшествия три человека получили травмы", - говорится в сообщении.

Отметим, что на этом перекрестке между Чабанами и Гатным часто происходят аварии.

Напомним, за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Также полицейские задержали троих учащихся ПТУ из Киевской области, которые за одну ночь угнали три машины и устроили аварию, столкнувшись с машиной правоохранителей.

Новости "Сегодня" ранее писали, что в селе Белогородка под Киевом водитель легковушки на пешеходном переходе сбил девятилетнюю девочку. К счастью, девочка осталась жива, она была госпитализирована.

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