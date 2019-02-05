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ДТП с армейским тягачом и фурой под Киевом: новые фото с места происшествия

Сегодня, 16:58

К счастью, водители не получили серьезных травм

Фото: А.Ракитин
ДТП с армейским тягачом и фурой под Киевом: новые фото с места происшествия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9a4/4c1/5c59a44c1eb09.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9a4/4c1/5c59a44c1eb09.jpg Происшествия К счастью, водители не получили серьезных травм

В распоряжении "Сегодня" появились фотографии ДТП с участием армейского тягача и гражданской фуры под Киевом. Напомним, согласно сообщению пресс-службы Командования Воздушных Сил ВСУ в Facebook, водитель трейлера двигался по Брест-Литовскому шоссе со скоростью не более 40 км/ч. После столкновения он помог водителю фуры, которая в него врезалась, выбраться из поврежденного грузовика. Также военный водитель сообщил правоохранителям и руководству военной части об аварии.

Из-за ДТП движение по трассе некоторое время было усложнено. "Сейчас беспрепятственное движение по транспортной магистрали восстановлено. Тягач прибыл к месту дислокации", – добавили в командовании.

Ранее мы сообщали, что сегодня около 7 утра на выезде из Киева грузовик, перевозивший МАФ, врезался в военный тягач КрАЗ, принадлежащий одной из воинских частей Воздушных сил ВС Украины в Житомирской области. При столкновении удар пришелся на пассажирское сиденье гражданского грузовика, водителю из автомобиля помогали выбраться военные. Его госпитализировали с незначительными травмами.

Кроме того, 24 января на Броварской Окружной дороге образовался затор из-за перевернувшейся фуры. Водитель не справился с управлением грузовиком на скользкой дороге.

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Тег авария, ДТП, ВСУ, Брест-Литовское шосс

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Сегодня

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