ДТП с армейским тягачом и фурой под Киевом: новые фото с места происшествия
К счастью, водители не получили серьезных травм
В распоряжении "Сегодня" появились фотографии ДТП с участием армейского тягача и гражданской фуры под Киевом. Напомним, согласно сообщению пресс-службы Командования Воздушных Сил ВСУ в Facebook, водитель трейлера двигался по Брест-Литовскому шоссе со скоростью не более 40 км/ч. После столкновения он помог водителю фуры, которая в него врезалась, выбраться из поврежденного грузовика. Также военный водитель сообщил правоохранителям и руководству военной части об аварии.
Из-за ДТП движение по трассе некоторое время было усложнено. "Сейчас беспрепятственное движение по транспортной магистрали восстановлено. Тягач прибыл к месту дислокации", – добавили в командовании.
Ранее мы сообщали, что сегодня около 7 утра на выезде из Киева грузовик, перевозивший МАФ, врезался в военный тягач КрАЗ, принадлежащий одной из воинских частей Воздушных сил ВС Украины в Житомирской области. При столкновении удар пришелся на пассажирское сиденье гражданского грузовика, водителю из автомобиля помогали выбраться военные. Его госпитализировали с незначительными травмами.
Кроме того, 24 января на Броварской Окружной дороге образовался затор из-за перевернувшейся фуры. Водитель не справился с управлением грузовиком на скользкой дороге.
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