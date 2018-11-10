ДТП с депутатом Лещенко: опубликовано видео

Народный депутат Сергей Лещенко опубликовал видео момента столкновения грузовика с его автомобилем.

Полную видеозапись депутат обнародовал на своей странице в Facebook.

"Чтобы снять все спекуляции, я публикую видео аварии. На пятой секунде видно, что мой автомобиль стоит на обочине. Видно, что в автомобиле включена аварийка. Видно, что я стоял у бордюра, от которого начинается тротуар", – написал Лещенко.

"Делаю эту публикацию, чтобы остановить потоки фейков и видео непонятного происхождения, которые разгоняют недобросовестные люди, состоящие на службе у правящей верхушки. По их логике, скоро окажется, что я сам подстроил ДТП, которое чудом не закончилось серьезными последствиями", – объяснил он.

Напомни, в пятницу, 9 ноября, в ДТП попал народный депутат Сергей Лещенко на своем автомобиле Volkswagen. Авария случилась на новом отрезке Большой Окружной дороги в Оболонском районе столицы. Нардеп ехал на своем Volkswagen в направлении Пущи-Водицы и остановился на обочине, чтобы посмотреть карту. В этот момент в его автомобиль на полном ходу врезался грузовик DAF. В результате столкновения машина нардепа развернулась на 180 градусов, а грузовик съехал на обочину и перевернулся.

Позже Лещенко на своей странице в Facebook рассказал подробности ДТП, которое произошло с ним на Окружной дороге в Оболонском районе Киева. По словам нардепа, с ним все в порядке. Он уточнил, что остановился на обочине трассы в разрешенном месте, в этот момент в его автомобиль врезался грузовик. Парламентарий добавил, что по словам патрульной полиции, вины нардепа в случившемся нет.