Резонансное ДТП с курсантками: жена подозреваемого заявила, что мужа подставили

Спустя неделю после жуткого ДТП в Киеве, когда на территории воинской части авто сбило трех курсанток, супруга подозреваемого озвучила свою версию произошедшего.

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Напомним, 25 августа на территории воинской части на улице Зоологической автомобиль несколько раз наехал на курсанток военно-медицинской академии, которые пришли получать форму. По данным полиции Киева, пьяный водитель не справился с управлением и сбил девушек. Травмы у девушек оказались настолько тяжелыми, что медики были вынуждены ампутировать по одной ноге у двух из трех пострадавших. Подозреваемый по решению суда арестован на время расследования, все три девушки по-прежнему госпитализированы, перенесли несколько операций.

Как оказалось, в семье подозреваемого не согласны с тем, что виновен он. Мы разыскали жену майора, Лилию Х., которая озвучила нам свою версию произошедшего.

"Из того, что озвучивается – 95% неправды. Я считаю, что за рулем машины был другой человек, – говорит Лилия. – Но это еще не доказано. Мой муж никогда пьяным не садится за руль. Даже когда он выпьет, то никогда не "фестивалит". Он старается найти себе "лежбище", чтобы прилечь поспать".

По словам жены арестованного, накануне аварии коллеги мужа потребовали с него "магарыч" за новую должность.

"В тот день было зафиксировано, что на автомобиле въезжал он, но позже машина дважды или трижды покидала территорию. Автомобилем управляли другие люди. Значит, он давал ключи. Догадываюсь, для чего выезжали – видимо, не хватало спиртного. За день до происшедшего мы говорили с мужем о "магарыче". Я ему сказала, что он еще даже зарплаты не получил, чтобы его ставить. На это муж мне ответил, что в армии совершенно по-другому".

К этому жена подозреваемого добавила, что их дети о происшедшем с отцом не знают.

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Отец одной из пострадавших, Николай Гуй, позицию семьи подозреваемого называет крайне возмутительной и приводит такие факты:

"Есть множество, около 20, свидетелей того, как он наехал, как он вышел из машины!" – категорично ответил нам Николай Гуй.

Журналисты "Сегодня" обратились за комментарием в военную прокуратуру Центрального региона с просьбой прокомментировать информацию жены подозреваемого о том, кто был за рулем этого автомобиля и насколько достоверна информация семьи подозреваемого.

"Мы не комментируем чьих-либо догадок, мы оперируем исключительно фактами", – кратко ответили "Сегодня" в прокуратуре.

Дело в том, что супруга подозреваемого не является фигурантом уголовного производства и ее слова в качестве показаний могут быть приобщены к раследованию как некие новые данные лишь после решения суда. Для этого адвокат должен ходатайствовать в суде о приобщении новых данных и показаний супруги к расследованию, а судья должен принять решение о необходимости даного процессуального действия и дорасследования.

Но в полиции, где ведется расследование, сайту "Сегодня" сказали, что если появятся новые данные и новые факты, они будут обязательно перепроверены. На данный момент открыто и расследуется уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее пострадавшие курсантки рассказали о своем состоянии.

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Также сообщалось о том, в каком состоянии были госпитализированы пострадавшие девушки. Подробности – в сюжете.

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