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ДТП с Николаем Кулебой: стало известно о состоянии пострадавших

25 ноября, 10:01

Оба сына омбудсмена получили закрытую черепно-мозговую травму

В результате аварии при участии автомобиля Toyota уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы, которая произошла под Киевом на перекресте между Чабанами и Гатным, омбудсмен получил закрытую черепно-мозговую травму, травмы брюшной полости, ушиб грудной клетки. Об этом сообщает "УНН", ссылаясь на данные правоохранительных органов.

Оба сына Кулебы (2000 и 2009 года рождения) получили закрытую черепно-мозговую травму. У старшего сына также ушиб головного мозга, а у младшего – перелом тазовой кости, травмы брюшной полости.

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Водитель автомобиля Volkswagen был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, забойной раной лобной области головы, сотрясением головного мозга и травмами брюшной полости.

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Как сообщалось, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями 24 ноября попал в аварию. По информации СМИ, детского омбудсмена и одного из его сыновей доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы в зависимости от тяжести последствий ДТП.

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Киев авария ДТП Николай Кулеба

Источники: УНН , Сегодня

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