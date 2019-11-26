ДТП с Николаем Кулебой: появилась видеоподборка аварий на опасном перекрестке под Киевом

Пользователи сети сделали подборку серьезных ДТП на перекрестке между Чабанами и Гатным, где аварии случаются едва ли не каждый день

Пользователи сети опубликовали видео с подборкой большинства серьезных аварий на опасном перекрестке между Чабанами и Гатным под Киевом на Одесской трассе, где на минувших выходных попал в ДТП омбудсмен Николай Кулеба с двумя сыновьями. В частности, ролик опубликован в паблике Dash Cam UA.

"Руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков заявил, что в ближайшее время будут пересматривать вопрос аварийности этого перекрестка. Также в планах в течение полугода сделать там развязку. А пока будут готовить документы и проводить тендеры, обещает в ближайшие недели пересмотреть работу светофоров и установить дополнительные предупреждающие знаки", - говорится в подписи к видео.

При этом каким образом там будет реализовано строительство развязки, пока что неясно, так как со стороны Гатного у трассы там уже успели построить высотку.

Напомним, в результате аварии омбудсмен Кулеба получил закрытую черепно-мозговую травму, травмы брюшной полости, ушиб грудной клетки. Оба сына Кулебы (2000 и 2009 года рождения) получили закрытую черепно-мозговую травму. У старшего сына также ушиб головного мозга, а у младшего – перелом тазовой кости, травмы брюшной полости. Водитель автомобиля Volkswagen, с которым столкнулась Toyota Кулебы, был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной раной лобной области головы, сотрясением головного мозга и травмами брюшной полости.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы в зависимости от тяжести последствий ДТП. При этом советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко ранее сообщил, что Кулеба является виновником аварии.

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