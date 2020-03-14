ДТП с патрульными в Киеве: пассажиры авто, в которое врезались копы, полезли в драку (фото, видео)

В столице 14 марта утром патрульные полицейские протаранили автомобиль Hyundai и отбросили его на еще один Hyundai, стоящий впереди. ДТП произошло на Воздухофлотском проспекте. После аварии из одной из машин вышла компания агрессивных людей, которые нападали на девушку-патрульную, сообщает Информатор.

Авария случилась около 06:40. По имеющейся информации, патрульные ехали со стороны Севастопольской площади по Воздухофлотскому проспекту. Два Hyundai стартовали со светофора возле улицы Просвещения. По неизвестным причинам полицейский на полном ходу протаранил впереди стоящий автомобиль, в котором, как говорят свидетели, ехали 5 человек. Двое из них получили легкие травмы, но это лишь придало им энергии ранним утром.

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Как говорят участницы аварии из третьего автомобиля, из салона Hyundai вышли две девушки и два парня в состоянии алкогольного опьянения. Они сразу начали вламываться в поврежденную Toyota Prius, а после хватать патрульных и провоцировать драку.

К месту прибыло еще три экипажа полиции, после чего конфликт пошел на спад. Медики оказывали помощь нескольким пассажирам из Hyundai, так как после аварии и потасовки они пожаловались на плохое самочувствие.

Позже выяснилось, что в аварию попал экипаж Шевченковского района. Он, скорее всего, двигался с УПП на свой район во время утренней пересменки. Патрульные не пострадали. Причины случившегося устанавливаются.

Напомним, за 2019 год киевские патрульные получили и обработали 539 795 вызовов, поступивших по номеру "102". Как сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы, чаще всего полицию вызывали жители Соломенского района. Чаще всего киевляне сообщали о нарушениях ПДД, конфликтах и домашнем насилие, нарушении режима тишины, ДТП и уголовных правонарушениях.

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