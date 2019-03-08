ДТП с пятью погибшими под Киевом: появились подробности и фото с места трагедии
Авария произошла в ночь на 8 марта в Макаровском районе
В полиции сообщили первые подробности страшной аварии с пятью погибшими под Киевом – в селе Яблоновка Макаровского района. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, ДТП произошло на улице Грушевского в ночь на 8 марта, около 02:30.
В ходе расследования выяснилось, что за рулем автомобиля ВАЗ-21124 находился 27-летний житель села Новоселки, который не справился с управлением и врезался в дерево на обочине. В машине находилось пятеро пассажиров, в том числе две несовершеннолетних девушки.
В результате аварии на месте погиб водитель и четверо пассажиров – юноши 19-20 лет и 16-летняя девушка. За жизнь еще одной пострадавшей сейчас борются медики.
На место происшествия выезжала группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, а также медики скорой помощи.
Напомним, 6 марта под Киевом произошло столкновение двух легковых автомобилей и микроавтобуса, жертвами которого стали два человека.
Также мы писали о том, как при выезде с моста Метро на Броварском проспекте столицы в ночь на 1 марта произошло масштабное ДТП – в лобовом столкновении сошлись ZAZ Vido и карета скорой помощи. В результате аварии три человека погибли и еще трое получили ранения.
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