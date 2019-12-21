Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,33
25,88

ДТП с велосипедистами в Киеве: погибли два человека

21 декабря, 19:39

Водитель Chevrolet насмерть сбил двух человек

На выезде из Киева автомобиль Chevrolet насмерть сбил двух велосипедистов, которые ехали по Брест-Литовскому шоссе.

Как сообщили в патрульной полиции столицы, смертельное ДТП произошло около 17 часов в районе остановки "Пролисок" в Святошинском районе. От полученных травм на месте происшествия скончались оба велосипедиста – мужчина и женщина.

Что именно привело к смертельной аварии, а также о том, в каком состоянии находился водитель иномарки, в полиции не сообщили.

Ранее мы сообщали, что за 11 месяцев 2019 года в Украине произошло 144 760 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 3080 человек.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также мы писали о том, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев авария ДТП велосипедист смертельное ДТП

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом на трассе женщина ударила копа ногой в голову
Под Киевом на трассе женщина ударила копа ногой в головуПроисшествия
В озере под Киевом обнаружили жуткую находку
В озере под Киевом обнаружили жуткую находкуПроисшествия
В Киеве женщина нашла в куске хлеба кольцо с бриллиантами
В Киеве женщина нашла в куске хлеба кольцо с бриллиантамиПроисшествия
Погоня в Киеве: 15 экипажей полиции ловили 18-летнего парня на Mercedes (фото и видео)
Погоня в Киеве: 15 экипажей полиции ловили 18-летнего парня на Mercedes (фото и видео)Происшествия
Страшная находка в Киеве: возле пустой машины нашли тело женщины, известны детали
Страшная находка в Киеве: возле пустой машины нашли тело женщины, известны деталиПроисшествия
В кальян-баре в центре Киева продавали кокаин: появились подробности и фото
В кальян-баре в центре Киева продавали кокаин: появились подробности и фотоПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...