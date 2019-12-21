ДТП с велосипедистами в Киеве: погибли два человека

На выезде из Киева автомобиль Chevrolet насмерть сбил двух велосипедистов, которые ехали по Брест-Литовскому шоссе.

Как сообщили в патрульной полиции столицы, смертельное ДТП произошло около 17 часов в районе остановки "Пролисок" в Святошинском районе. От полученных травм на месте происшествия скончались оба велосипедиста – мужчина и женщина.

Что именно привело к смертельной аварии, а также о том, в каком состоянии находился водитель иномарки, в полиции не сообщили.

Ранее мы сообщали, что за 11 месяцев 2019 года в Украине произошло 144 760 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 3080 человек.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также мы писали о том, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде.

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