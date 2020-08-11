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ДТП со спасателями в Киеве: легковушка не пропустила пожарную машину (видео)

11 августа, 09:43

Наталья Руда Наталья Руда

Инцидент произошел на проспекте Маяковского, где водитель Chevrolet решил развернуться, не уступив дорогу бойцам ГСЧС

В Киеве на проспекте Маяковского легковушка не пропустила пожарную машину, в результате чего произошло ДТП.

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы.

"Недавно на проспекте Владимира Маяковского произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet и пожарным автомобилем. По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet, разворачиваясь, не предоставил преимущества оперативному транспортному средству пожарной службы, который двигался во встречном направлении, в результате чего произошло столкновение", – говорится в сообщении.

Также копы опубликовали видео аварии.

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Напомним, в Ирпене под Киевом водитель легковушки не пропустил машину скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и сиреной, за которой ехали копы. На водителя составили админматериалы.

Кроме того, в Черкассах на перекрестке произошло ДТП с пожарной машиной. Так, спасатели начали поворачивать, а в этот момент на дорогу вылетела маршрутка, которая протаранила их автомобиль. В результате сильного удара автобус вылетел на клумбу, а лестница на пожарной машине начала вертеться.

Также журналисты "Сегодня" проверяли, как столичные водители пропускают кареты скорой помощи.

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Киев ДТП пожарная машина

Источник: Сегодня

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