ДТП в Киеве: Audi влетел в остановку и три автомобиля столкнулись на Дружбы народов
Аварии создают еще больше пробок на дорогах заснеженной столицы
В среду, 23 января, автомобиль Audi въехал в остановку общественного транспорта в Киеве. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Отмечается, что к счастью, люди успели отскочить и не пострадали. Предварительно, женщина-водитель не справилась с управлением машиной.
Кроме того, на бульваре Дружбы народов в ДТП попали сразу три автомобиля. Причиной аварии называют непогоду и плохую видимость из-за непрекращающегося снегопада. На данный момент для проезда свободна только одна полоса, потому движение транспорта существенно затруднено.
На месте работают медики скорой помощи. О пострадавших информация не поступала.
Также в группе сообщили, что въезд на Гаванский мост в сторону Оболони частично заблокирован. В данном месте водитель автомобиля Skoda не вошел в поворот и врезался в отбойник. Все эти ДТП усложняют работу коммунальщиков, которые усиленно чистят трассы от снега.
Напомним, ранее мы сообщали, что на трассе Киев – Одесса заблокирован проезд из-за ДТП и снегопада. Большой затор образовался на дороге в сторону Умани.
Кроме того, с утра из-за снегопада и большого количества ДТП Киев остановился в многочисленных заторах. Наиболее сложная ситуация на мостах и ключевых магистралях, таких, как проспект Победы.
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