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ДТП в Киеве: Audi влетел в остановку и три автомобиля столкнулись на Дружбы народов

Сегодня, 14:30

Аварии создают еще больше пробок на дорогах заснеженной столицы

ДТП в Киеве: Audi влетел в остановку и три автомобиля столкнулись на Дружбы народов //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/85d/ef0/5c485def0228d.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/85d/ef0/5c485def0228d.jpg Происшествия Аварии создают еще больше пробок на дорогах заснеженной столицы

В среду, 23 января, автомобиль Audi въехал в остановку общественного транспорта в Киеве. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Отмечается, что к счастью, люди успели отскочить и не пострадали. Предварительно, женщина-водитель не справилась с управлением машиной.

Кроме того, на бульваре Дружбы народов в ДТП попали сразу три автомобиля. Причиной аварии называют непогоду и плохую видимость из-за непрекращающегося снегопада. На данный момент для проезда свободна только одна полоса, потому движение транспорта существенно затруднено.

На месте работают медики скорой помощи. О пострадавших информация не поступала.

Также в группе сообщили, что въезд на Гаванский мост в сторону Оболони частично заблокирован. В данном месте водитель автомобиля Skoda не вошел в поворот и врезался в отбойник. Все эти ДТП усложняют работу коммунальщиков, которые усиленно чистят трассы от снега.

Напомним, ранее мы сообщали, что на трассе Киев – Одесса заблокирован проезд из-за ДТП и снегопада. Большой затор образовался на дороге в сторону Умани.

Кроме того, с утра из-за снегопада и большого количества ДТП Киев остановился в многочисленных заторах. Наиболее сложная ситуация на мостах и ключевых магистралях, таких, как проспект Победы.

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