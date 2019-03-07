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ДТП в Киеве: Audi врезался в остановку и перевернулся

Сегодня, 15:47

В результате аварии, к счастью, никто не пострадал

Фото: Информатор
ДТП в Киеве: Audi врезался в остановку и перевернулся //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/11e/d12/5c811ed12231c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/11e/d12/5c811ed12231c.jpg Происшествия В результате аварии, к счастью, никто не пострадал

Автомобиль Audi после столкновения с Chevrolet на пересечении проспекта Науки и улицы Ракетной вылетел на тротуар, врезался в остановку общественного транспорта и перевернулся.

Инцидент произошел в четверг, 7 марта, около полудня.

Как сообщил водитель перевернувшейся Audi, он ехал по проспекту Науки в сторону Китаево и пытался увернуться от Chevrolet, который поворачивал на Ракетную с нарушением ПДД. Автомобиль Audi не успел уйти от столкновения и рикошетом вылетел на тротуар, после чего въехал в остановку.

В аварии, к счастью, никто не пострадал. Обстоятельства инцидента уточняются, сообщает "Информатор".

Ранее мы сообщали, что на Петропавловской Борщаговке автомобиль Hyundai въехал на остановку общественного транспорта и врезался в торговый киоск. Авария случилась на остановке "Электронмаш".

Также сообщалось, что в Киеве водитель такси Uber, предположительно под действием наркотических веществ, влетел в остановку, вследствие чего пострадали две женщины.

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Тег Киев, авария, ДТП, остановка

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