ДТП в Киеве: Audi врезался в остановку и перевернулся
В результате аварии, к счастью, никто не пострадал
Автомобиль Audi после столкновения с Chevrolet на пересечении проспекта Науки и улицы Ракетной вылетел на тротуар, врезался в остановку общественного транспорта и перевернулся.
Инцидент произошел в четверг, 7 марта, около полудня.
Как сообщил водитель перевернувшейся Audi, он ехал по проспекту Науки в сторону Китаево и пытался увернуться от Chevrolet, который поворачивал на Ракетную с нарушением ПДД. Автомобиль Audi не успел уйти от столкновения и рикошетом вылетел на тротуар, после чего въехал в остановку.
В аварии, к счастью, никто не пострадал. Обстоятельства инцидента уточняются, сообщает "Информатор".
Ранее мы сообщали, что на Петропавловской Борщаговке автомобиль Hyundai въехал на остановку общественного транспорта и врезался в торговый киоск. Авария случилась на остановке "Электронмаш".
Также сообщалось, что в Киеве водитель такси Uber, предположительно под действием наркотических веществ, влетел в остановку, вследствие чего пострадали две женщины.
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