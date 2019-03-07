ДТП в Киеве: Audi врезался в остановку и перевернулся

В результате аварии, к счастью, никто не пострадал

Фото: Информатор

ДТП в Киеве: Audi врезался в остановку и перевернулся //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/11e/d12/5c811ed12231c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/11e/d12/5c811ed12231c.jpg 2019-03-07T15:47:00+02:00 Происшествия В результате аварии, к счастью, никто не пострадал

Автомобиль Audi после столкновения с Chevrolet на пересечении проспекта Науки и улицы Ракетной вылетел на тротуар, врезался в остановку общественного транспорта и перевернулся.

Инцидент произошел в четверг, 7 марта, около полудня.











Как сообщил водитель перевернувшейся Audi, он ехал по проспекту Науки в сторону Китаево и пытался увернуться от Chevrolet, который поворачивал на Ракетную с нарушением ПДД. Автомобиль Audi не успел уйти от столкновения и рикошетом вылетел на тротуар, после чего въехал в остановку.

В аварии, к счастью, никто не пострадал. Обстоятельства инцидента уточняются, сообщает "Информатор".

Ранее мы сообщали, что на Петропавловской Борщаговке автомобиль Hyundai въехал на остановку общественного транспорта и врезался в торговый киоск. Авария случилась на остановке "Электронмаш".

Также сообщалось, что в Киеве водитель такси Uber, предположительно под действием наркотических веществ, влетел в остановку, вследствие чего пострадали две женщины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ДТП в Киеве: Audi врезался в остановку и перевернулся". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.