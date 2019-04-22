ДТП в Киеве: Daewoo Lanos врезался в остановку, есть пострадавшие

Неуправляемое авто сбило двух мужчин около 40 лет

Фото: Еспресо.TV

В Киеве на проспекте Победы водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на остановку

Об этом информируют Стражи Эспрессо.

Неуправляемое авто сбило двух мужчин около 40 лет, были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В самом авто, кроме водителя, находилась его дочь, которая получила порезы. Что именно случилось и почему авто вылетело на остановку общественного транспорта, выяснять следствие.

Ранее мы сообщали, что на Петропавловской Борщаговке автомобиль Hyundai въехал на остановку общественного транспорта и врезался в торговый киоск. Авария случилась на остановке "Электронмаш".

Также сообщалось, что в Киеве водитель такси Uber, предположительно под действием наркотических веществ, влетел в остановку, вследствие чего пострадали две женщины.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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