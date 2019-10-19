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ДТП в Киеве: на дороге не разминулись двое таксистов, опубликованы фото и видео

19 октября, 11:35

В результате аварии пострадали два человека, водитель и пассажирка

В Киеве вечером 18 октября произошло столкновение двух автомобилей такси, в результате которого одна из машин врезалась в столб.

Инцидент с участием машин Skoda Octavia и Mazda-3 произошел на улице Вадима Гетьмана, сообщает Информатор.

Как рассказал водитель Mazda, он ехал с женщиной-пассажиром в крайнем левом ряду в сторону проспекта Победы, а в это время в соседнем ряду ехала Skoda и ее водитель начал поворачивать влево, со среднего ряда, в результате чего произошло столкновение.

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От удара Mazda пересекла встречную полосу и врезалась в столб. В аварии пострадал водитель Skoda и женщина-пассажир Mazda. Их госпитализировали.

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На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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Киев ДТП такси

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