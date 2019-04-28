ДТП в Киеве: в результате аварии двое детей попали в больницу

После столкновения двух иномарок в больницу попали двое детей

ДТП в Киеве. Фото: Информатор

В Дарницком районе Киева произошло серьезное ДТП, в котором пострадали двое детей. Авария случилась на Харьковском шоссе, где столкнулись Suzuki и Fiat.

Как выяснилось, "итальянец" двигался по Харьковскому шоссе в сторону проспекта Николая Бажана, когда Suzuki попытался совершить поворот на светофоре.

От удара у первого автомобиля отпал передний бампер и была сильно повреждена передняя часть.







Также стало известно, что двоих детей из салона Fiat госпитализировали с подозрениями на сотрясение мозга. У пострадавшей девочки медики также диагностировали перелом носа.

Напомним, ранее в Киеве на улице Большой Васильковской, произошло ДТП с участием элитной иномарки и велосипеда. Так, водитель Bentley, выезжая со двора, не заметил велосипедиста, работающего в одной из курьерских служб столицы. К счастью, обошлось без пострадавших.

Отметим, что недавно в селе Глушки Белоцерковского района водитель совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. От полученных травм байкер скончался на месте происшествия, а водитель с места ДТП сбежал. Позже его машину нашли на одной из автостоянок в Киеве, а самого водителя задержали.

Также мы сообщали о том, как в Киеве водитель машины на еврономерах сбил мотоциклиста. Подробности смотрите в видео "Сегодня".

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