ДТП в Киевской области: погибли пять человек, четверо пострадали

В полиции Киевской области сообщили о наиболее серьезных авариях в регионе

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Киевской области за минувшие сутки в ДТП погибли пять человек, еще четверо пострадали. Также вчера, 3 декабря, на дорогах региона произошло 44 аварии с механическими повреждениями, в которых, к счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

Так, близ Борисполя на трассе Киев – Харьков под колесами легковушки погиб 62-летний велосипедист. Мужчина на двухколесном средстве переезжал шоссе в неустановленном месте, а полученные от удара травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Также около полудня произошла авария на автодороге сообщением Тетиев – Черепин. Там легковушка на обочине столкнулась с деревом. Предварительно установлено, что водитель не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением авто. 46-летнего пострадавшего с травмами черепа и множественными переломами ребер доставили в реанимацию, где он скончался.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Еще одно столкновение с деревом произошло в с. Мотижин Макаровского района. В этой дорожной аварии погиб водитель автобетономешалки.

Кроме того, в Буче столкнулись маршрутка и Porsche, в итоге микроавтобус перевернулся, погибли два пассажира, трое пострадали.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

По всем фактам полиция области открыла уголовные производства, досудебные расследования продолжаются.

Напомним, в ноябре в Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyota: два человека погибли, 11 человек пострадали. Авария произошла на перекрестки ул. Зодчих и ул. Литвиненко-Вольгемут. По данным спасателей ГСЧС, пострадавшие – пассажиры микроавтобуса.

Ранее сообщалось, что в с. Здвижевка Бородянского района в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

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