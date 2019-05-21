Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

ДТП в Киевской области: стали известны места концентрации аварий

21 мая, 15:38

В регионе есть несколько участков опасных дорог

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua.

На дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06).

При этом за прошлый год на дорогах госзначения было снято с учета 31 место концентрации аварий, хотя было запланировано 17. Там был выполнен комплекс работ по повышению уровня безопасности, в частности, обустройство и ремонт ограждений, установка дорожных знаков и нанесение разметки, а также освещения и светофоров.

Ранее мы писали, что только за прошлые сутки в Киевской области в результате ДТП пострадали шесть человек, трое из них – мотоциклисты. При этом одна авария была со смертельным исходом. 

Напомним, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

Также за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, киевская область, Укравтодор

Вы сейчас просматриваете новость " ДТП в Киевской области: стали известны места концентрации аварий". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киевской области за сутки произошло несколько жутких аварий: есть пострадавшие

Вчера, 15:00

Несколько аварий произошло с мотоциклами

Смертельное ДТП: в Харьковской области перевернулся ВАЗ

Вчера, 13:30

Трагедия произошла после наезда машины на бордюр на обочине

В Киевской области мужчина с гранатой и пистолетом устроил ДТП

Вчера, 13:24

Водитель уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД

Во Львовской области столкнулись четыре автомобиля: погиб иностранец

Вчера, 11:17

Тело гражданина Хорватии из грузовика деблокировали с помощью гидравлического инструмента

Названы вызывающие преждевременную смерть продукты

Макароны из твердых сортов пшеницы: в чем их особенность?

Как спастись от клещей

10 удивительных правил французских мам

Ученые назвали главную пользу водопроводной воды

Как бег влияет на мужские гормоны?

Может ли маникюр с гель-лаком привести к раку кожи?

Неуловимая пантера и самая экстравагантная бегунья

ТОП-25 банков Украины по качеству депозитов в 2019

Три проблемы сборной России

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

Вчера, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

"Люди Порошенко" в "команде Зеленского", или Тонкости президентских назначений

20 мая, 07:51

Устройство государственной власти не предполагает одномоментный "сброс настроек". Зеленскому придется работать с чиновниками, назначенными Порошенко

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Как желатин спасает наши суставы

Лазарев сдал кровь на национальность перед Евровидением
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь