ДТП в Киевской области: стали известны места концентрации аварий
В регионе есть несколько участков опасных дорог
На дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06).
При этом за прошлый год на дорогах госзначения было снято с учета 31 место концентрации аварий, хотя было запланировано 17. Там был выполнен комплекс работ по повышению уровня безопасности, в частности, обустройство и ремонт ограждений, установка дорожных знаков и нанесение разметки, а также освещения и светофоров.
Ранее мы писали, что только за прошлые сутки в Киевской области в результате ДТП пострадали шесть человек, трое из них – мотоциклисты. При этом одна авария была со смертельным исходом.
Напомним, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).
Также за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
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