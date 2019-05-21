ДТП в Киевской области: стали известны места концентрации аварий

В регионе есть несколько участков опасных дорог

Фото: kv.npu.gov.ua.

На дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06).

При этом за прошлый год на дорогах госзначения было снято с учета 31 место концентрации аварий, хотя было запланировано 17. Там был выполнен комплекс работ по повышению уровня безопасности, в частности, обустройство и ремонт ограждений, установка дорожных знаков и нанесение разметки, а также освещения и светофоров.

Ранее мы писали, что только за прошлые сутки в Киевской области в результате ДТП пострадали шесть человек, трое из них – мотоциклисты. При этом одна авария была со смертельным исходом.

Напомним, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

Также за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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