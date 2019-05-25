ДТП в районе Окружной – иномарка протаранила столб и сгорела: фото и видео

Удар был такой силы, что автомобиль воспламенился и был уничтожен огнем















В ночь на субботу, 25 мая, в Киеве на улице Чорновила произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen Passat. Водитель не справился с управлением и влетел в столб. Удар был такой силы, что иномарка загорелась.

ДТП произошло около 0:30 в районе Окружной недалеко от Жулянского моста, сообщает "Информатор".

По словам водителя, он с пассажиром двигался по улице Вячеслава Чорновила со стороны города Вишневое в направлении Жулянского моста. На одной из развязок, его автомобиль подрезала другая машина. Чтобы уйти от столкновения, мужчина резко вывернул руль, от чего машина потеряла управление и влетела в столб уличного освещения. Удар был такой силы, что автомобиль воспламенился. Пожар практически полностью уничтожил моторный отсек и салон машины.

К счастью, водителю и пассажиру удалось выбраться из горящего авто. Мужчины отделались лишь ссадинами и ушибами. На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая", спасатели ГСЧС и следственно-оперативная группа. Детали и виновника ДТП установит следствие.

Напомним, сообщалось о жутком ДТП в Киеве, где водитель сбил на тротуаре мужчину и маленькую девочку. Пострадавшие получили множественные переломы и уже неделю находятся в больнице.

Напомним, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ДТП в районе Окружной – иномарка протаранила столб и сгорела: фото и видео". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"