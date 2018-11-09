Два иностранца совершили серию разбойных нападений на киевлянок

В Киеве была задержана группа иностранцев, которые совершили серию разбойных нападения на женщин. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

За вечер преступники дважды напали на женщин – на улице Митрополита Липкивского и Саперно-Слободской. Следователи также предполагают, что на счету группы восемь аналогичных преступлений, совершенных в Киеве и Киевской области.











Преступниками оказались уроженцы другого государства, 1976 и 1981 годов рождения. Нападения на киевлянок они совершали в Соломенском и Голосеевском районах.

"Надев балаклавы, злоумышленники применяли газовый баллончик, после чего отнимали у пострадавших сумочки с кошельками и мобильные телефоны. К местам совершения преступлений "криминальный дуэт" приезжал на иномарке. В то время, когда один из соучастников нападал на жертву, другой – сидел за рулем и наблюдал за ситуацией", – рассказал начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

Преступников задержали во время последнего разбойного эпизода. При осмотре автомобиля правонарушителей у них изъяли женскую сумку, перчатки, мобильные телефоны, деньги и банковские карты. За серию разбойных нападений иностранцам грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, 10 октября возле метро "Бориспольская" среди бела дня ограбили женщину. Преступником оказался безработный житель Донецкой области.

Кроме того, 4 октября посреди улицы на Дарнице молодой житель Сум ограбил пенсионерку. Он ударил женщину по голове, а когда она потеряла сознание, украл сумку с деньгами, мобильный и золотое кольцо.